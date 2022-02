Zum 15. Mal findet am Sonntag, 13. März, das Frühlingserwachen in der Altstadt der Kleinen Residenz Kirchheimbolanden statt. Zusätzlich zum ersten verkaufsoffene Sonntag im Kalenderjahr wird auch ein buntes Programm geboten.

Nach nunmehr zwei Jahren Corona würden sich sowohl Handel, Gewerbe, Aussteller und Gastronomie als auch Gäste und Kunden auf den Bummel in der Kreisstadt freuen, heißt es in einer Presseinformation vom Gewerbeverein ProKibo. Von 11 bis 18 Uhr werden die Geschäfte geöffnet haben, zudem gibt es weitere Stände und Essensangebote auf den Straßen. An der Stadtmauer erwarten die Erlebnispädagogen Chrissy & Alex ab 13 Uhr die Kinder zum „Abseilen“, zum „Kinderschminken“ und weiteren Animationen. Um 15.30 Uhr verzaubern Elsa & Anna die Kinder mit den neusten Songs, einem Walkout und einem Fotoshooting. Auf dem Römerplatz präsentiert sich die TSG Grün-Weiss ab 14.15 Uhr mit farbenfrohen Tänzen. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell.

Der Frühlingssonntag soll im Zeichen „Der ganzen Familie“ stehen, so die Macher. Ein kreativer Ausstellermarkt, Autopräsentationen der lokalen Händler, und die neuesten Trends der Modebranche locken, Kulinarik, Musik und Kultur umrahmen die Veranstaltung.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.pro-kibo.de.