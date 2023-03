Verkaufsoffener Sonntag, Familienunterhaltung, eine Händlermeile und vielfältige kulinarische Angebote: In der Kleinen Residenz hält am Sonntag, 12. März, das „Frühlingserwachen“ Einzug. Vor allem junge Besucher können selbst aktiv werden.

Die historische Altstadt soll erneut als Kulisse für einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Sonntag dienen, kündigt Gaby Brünnler an. Mit ihrem Mann Franz organisiert sie seit 2007 für die Initiative Pro Kibo und die Stadt Kirchheimbolanden die „Frühjahrseröffnung“. Sie freue sich besonders darauf, dass sich in diesem Jahr die neuen Gastronomen ihren Gästen präsentieren können. Die kleine Stadt sei im Wandel und es gebe daher einiges zu entdecken, kommentiert Brünnler die aktuelle Situation.

So werde rund um den Römerplatz ab 11.30 Uhr „Kreatives Kulinarisches“ für jeden Geschmack geboten: Suppen, Chilis und Wurstbuden sollen alle Freunde der deftigen Küche erfreuen. Der Förderverein der Grundschule verspricht ebenfalls Herzhaftes und bietet sein fair gehandeltes Brot an. Zum gemütlichen Verweilen zur Kaffeezeit laden anschließend verschiedene Stände ein. Frische Waffeln, Kaffee und Kuchen bis hin zu Snacks und Prosecco werden dann die Gaumen verwöhnen. Erstmals könnten auch spanische „Churros“, ein traditionelles Süßgebäck, gekostet werden, kündigt Brünnler an.

Auch Nigeria-Hilfe vertreten

An diesem Tag ist auch die Kirchheimbolander Nigeria-Hilfe mit einem Stand auf dem Römerplatz präsent. Hier gibt es neben Kaffee und Kuchen (Kuchenspenden sind willkommen) auch nigerianische Gewürze und einen kleinen Büchermarkt. Der Erlös fließt in die laufenden Kosten sowie den Ausbau des Spiel- und Sportplatzes für das Schul- und Ausbildungsprojekt „Start life – Start ins Leben“ in der nigerianischen Provinz Umusochie.

Für Familien sind zahlreiche Attraktionen geplant: Ab 13 Uhr stehen Abseilaktionen und Kinderschminken an der Stadtmauer auf dem Programm. Die Zaubererfamilie „Martin Mathias“ sorgt ab 15 Uhr mit ihrem Schatzinsel-Programm für Unterhaltung von Klein und Groß. Auf der Hauptbühne am Römerplatz treten ab 13.15 Uhr verschiedene Gruppen des Tanzsportclubs Grün-Weiß mit ihren neuesten Tänzen auf. Ferner dreht sich ab 11 Uhr für die Kleinsten ein Kinderkarussell am zentralen Veranstaltungsort im Herzen der Altstadt. Auf dem Schloßplatz können die jungen Besucher zudem ihren Mut beim Trampolin-Bungee testen.

Um 13 Uhr öffnen Geschäfte

Verschiedene Aussteller präsentieren ihre Angebote auf der Händlermeile zwischen Schloßplatz und Altstadt. Ab 11.30 Uhr kann an den Ständen nach Damen- und Kindermode, praktischem Haushaltsbedarf sowie einer Vielzahl an Dekorationsartikeln gestöbert werden. Ab 13 Uhr öffnen die Einzelhändler ihre Türen für einen entspannten Shopping-Nachmittag. Es ist also alles angerichtet für einen abwechslungsreichen Tag in der Kleinen Residenz. Nun hoffen Brünnler & Co., dass sich auch Petrus in Frühlingslaune zeigt ...

Info

Frühlingserwachen 2023 am Sonntag, 12. März, von 11 bis 18 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag des Einzelhandels von 13 bis 18 Uhr

Aktionen an der Stadtmauer von 13 bis 15 Uhr