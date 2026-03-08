Strahlender Sonnenschein, volle Gassen und kaum ein freier Platz: Beim Jubiläums-Frühlingserwachen strömten tausende Besucher in die Kirchheimbolander Altstadt.

Am Sonntag erwachte der Frühling in der Kirchheimbolander Altstadt bereits zum 20. Mal – und schon am frühen Nachmittag zeigte sich, dass das Jubiläumsfest den Nerv der Besucher traf. Bei besten äußeren Bedingungen wurde das erste Stadtfest des Jahres zu einer echten Punktlandung. Die Geschäftsleute und Gastronomen, die die Veranstaltung alljährlich über ihren Gewerbeverein „Pro Kibo“ gemeinsam mit der Stadt organisieren, hatten ihre Läden erstmals schon ab 12 Uhr geöffnet. Die Besucher nahmen das Angebot dankbar an und sorgten für reges Treiben in den Straßen und Gassen.

Teilweise war es in der Altstadt so belebt, dass nur schwer durchzukommen war, wenn der Fußgängerstrom ins Stocken geriet. Viele Besucher nutzten das frühlingshafte Wetter für einen ausgedehnten Bummel. Bereits um 11 Uhr hatten die Verkaufsstände der Händler auf dem Schlossplatz, in der Neuen Allee und in der Altstadt geöffnet und zogen von Beginn an zahlreiche Interessierte an.

Die Innenstadt war sehr belebt. Foto: Anja Hartmetz Die Kleinsten der TSG Grün-Weiß. Foto: Anja Hartmetz Die Tanzvorführungen kamen beim Publikum gut an. Foto: Anja Hartmetz Auf dem Römerplatz herrschte dichtes Gedränge. Foto: Anja Hartmetz Das Kinderkarussell auf dem Schloßplatz. Im Hintergrund das Bungee-Trampolin. Foto: Anja Hartmetz Foto 1 von 5

Bei den kulinarischen Angeboten herrschte rege Betriebsamkeit. Der Duft von Gegrilltem, frisch Gebackenem und süßen Waffeln lag in der Luft, vielerorts bildeten sich lange Warteschlangen. Nicht nur kommerzielle Beschicker, auch zahlreiche Vereine und Institutionen der Stadt beteiligten sich am Festgeschehen. So boten unter anderem die Fördervereine der Kitas Ritten und Villa Kunterbunt sowie der Grundschule, die Nigeria-Hilfe oder die TSG Grün-Weiß allerlei Köstlichkeiten an. Im Turmsaal an der Stadtmauer gab es Kaffee und Kuchen zugunsten der Donnersberger Initiative für Menschen in Not, während die „Omas for Future“ im Café Imagine in der Langstraße Waffeln gegen eine Spende reichten. Erstmals beteiligte sich zudem die zehnte Klasse der Göllheimer Gutenbergschule mit einer Tombola.

Viele Angebote für Familien

Ein besonderes Augenmerk der Veranstalter galt wie in jedem Jahr den Familien mit Kindern. Entsprechend groß war der Andrang bei den Mitmachangeboten für die jüngsten Festbesucher. Trampolin-Bungee-Jumping und das Abseilen an einer Kletterwand sorgten für Spaß und Nervenkitzel, die Karussells auf dem Schlossplatz und dem Römerplatz waren nahezu durchgehend gut besucht. Auch Theatervorführungen fesselten die Aufmerksamkeit der Kinder. Darüber hinaus begeisterte eine Tanzshow des Grün-Weiß-Nachwuchses auf dem Römerplatz das Publikum, und die Kreismusikschule stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass es auch im Donnersbergkreis keinen Mangel an musikalischen Talenten gibt. Insgesamt zeigte das 20. Frühlingserwachen eindrucksvoll, dass Kirchheimbolanden mit seinem Stadtfest einen gelungenen Start in die Freiluftsaison bietet – vor allem wenn das Wetter mitspielt.