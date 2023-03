Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch zur Vorrunde des Deutschlandpokales konnte das Radballteam des RV Bolanden nicht in Stammbesetzungen an den Start gehen. So rückte zum wiederholten Male Noah Gehrhardt an die Seite von Peter Sziedat, da Patrick Mergel sich am Fuß verletzt hatte. Am Ende reichte es nicht für den Einzug ins Viertelfinale.

Diese Vorrundengruppe war gespickt mit Hochkarätern. Mit Naurod I und Hechtsheim I waren gleich zwei Absteiger aus der 1. Bundesliga im Teilnehmerfeld vertreten. Komplettiert wurden die insgesamt