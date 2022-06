Nicht nur der Fußballplatz, sondern auch das zugehörige Sportheim befindet sich heute in Obhut der Ortsgemeinde Imsweiler. „Ausgangspunkt war 2018, als wir auf Drängen der Kommunalaufsicht wegen zu hoher Kosten die alte Schule verkaufen mussten. In dem Gebäude war auch der Jugendraum untergebracht“, erzählt Ortsbürgermeister Peter Ziepser. Eine Alternative fand man im Sportheim, das seither als Jugend- und Freizeittreff dient – zunächst gepachtet, seit 2021 ist das Gebäude nun offiziell in kommunalem Besitz.

In einer der früheren Umkleidekabinen haben sich die Jugendlichen ihr Domizil eingerichtet – die andere nutzt die Feuerwehr zum Lagern von Materialien, die aus brandschutz- und versicherungstechnischen Gründen nicht mehr im Gerätehaus gelagert werden dürfen. Der Schankraum – das einstige Vereinslokal – kann für Feiern gemietet werden. „Davon wird rege Gebrauch gemacht, über das Jahr haben wir bestimmt 20 Anfragen“, informiert Ziepser.

Insgesamt sei das Gebäude gut in Schuss, lediglich die Heizung samt Gastank müsste saniert werden. Und zu beseitigen seien die letzten Folgen des ärgerlichen Einbruchs, bei dem im April mehrere Elektrogeräte gestohlen wurden. „Neben neuen Bewegungsmeldern werden wir wohl auch Kameras installieren – es geht heute leider nicht mehr ohne“, so der Ortschef.

In einem weiteren Zusammenhang spielt das Gelände eine Rolle: Im Rahmen des Alte-Welt-Konzepts wird ein Fußweg zwischen Imsweiler und Gundersweiler für Radfahrer ertüchtigt. Dabei soll der Jugend- und Freizeittreff mit angebunden werden. Ziepser: „Wir würden hier gerne – zumindest an den Wochenenden – Gastronomie anbieten.“