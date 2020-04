Ob als Ortsbürgermeister oder in Vereinen und Verbänden: Josef Fischer ist Ehrenamtler mit Leib und Seele. Am Montag, 27. April, feiert der gebürtige Falkensteiner seinen 80. Geburtstag.

Von 1989 bis 2004 stand er „seiner“ Gemeinde als Ortschef vor, zuvor hatte er ebenfalls 15 Jahre das Amt des ersten Ortsbeigeordneter bekleidet. Als Dank für sein Engagement ist er 2008 zum Falkensteiner Ehrenbürger ernannt worden. Eine Reihe von Projekten wurden in seiner Amtszeit angepackt. So sind etwa Freilichtbühne und Kneipp-Becken entstanden. Stolz ist Fischer auf die großen Erfolge bei den Heimatwettbewerben und die freundschaftlichen Kontakte zur Partnergemeinde in Bayern.

Ein Herzensanliegen war ihm die Gestaltung der Ortsmitte. Straßenausbau, Kanalisation, Wasserversorgung – vieles hat er als Bürgermeister begleitet. So auch den Bau des Kolpinghauses der Kolpingfamilie Rohrbach – ein „Segen für unser Dorf“, wie Fischer betont. Sehr beliebt waren auch die von ihm ins Leben gerufenen Seniorenfahrten.

Kirche, Handwerk, Politik: Fischer war und ist vielfach aktiv

Neben den örtlichen Vereinen engagierte er sich über Jahrzehnte im Verwaltungs- und Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde. Der gelernte Bäckermeister war auch in der Kreishandwerkerschaft und der Bäckerinnung ehrenamtlich aktiv, ist zudem seit über 60 Jahren Mitglied der Kolpingfamilie und der CDU.

„Sepp“, wie er nicht nur von Freunden gerufen wird, übernahm 1964 von seinem Vater Bäckerei und Lebensmittelgeschäft. Tatkräftig hat ihn hierbei seine Frau Marliese unterstützt. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, drei Enkel gratulieren heute ihrem Opa. Die lange geplante Geburtstagsfeier muss Corona-bedingt ausfallen. Fischer nimmt’s gelassen – und bringt das Wichtigste dieser Tage auf den Punkt: „Gesund und munter bleiben – alles andere kann man ausregeln.“