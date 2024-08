Der langjährige ehemalige Ortsbürgermeister Hans Schläfer ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war in seiner Heimatgemeinde verwurzelt, war auch bei der Feuerwehr und als Presbyter lange Zeit aktiv.

In der Ortsmitte seines Heimatdorfes ging Hans Schläfer zur Schule, den Beruf des Schreiners erlernte er in Rohrbach. Nach einigen Gesellenjahren wechselte er in die Fahrerkabine und fuhr über Jahrzehnte große Lastkraftwagen – zuletzt wieder für einen Betrieb in Wartenberg-Rohrbach.

1989 wurde er erstmals Mitglied im Ortsgemeinderat. Zehn Jahre später wählte ihn das Gremium zum Ortsbürgermeister. Dieses Amt übte Schläfer bis zum Jahr 2014 aus. In seine Amtszeit fallen unter anderem der Umbau und die Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes und jetzigen Bürgerhauses sowie das Neubaugebiet Finkenberg. Schon ganz früh trat er der Feuerwehr im Ort bei, die für ihn ein Leben lang Hobby und ehrenamtliche Tätigkeit war. 1991 wurde Hans Schläfer zum Wehrleiter ernannt, nachdem er zuvor bereits mehr als 20 Jahre als Stellvertreter in der Verantwortung gestanden hatte. Erst 2001 gab er die Wehrleitung ab, als er schon Ortsbürgermeister war. Zeitweise gehörte Schläfer dem Vorstand des Feuerwehr-Fördervereins an.

Auch kirchlich war er engagiert. So war er von 2008 bis 2014 Ersatzpresbyter und von 2014 bis 2020 Presbyter der Kirchengemeinde Wartenberg-Rohrbach/Baalborn. Hans Schläfer erlag einer kurzen, schweren Krankheit. Urnenbeisetzung ist am Dienstag, 3. September, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Sembach.