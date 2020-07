Die Böden des früheren Flugplatzes Sembach sind stark mit Schadstoffen belastet. Dieses Problem stand beim Thema Bebauungsplan „Gewerbepark Sembach“ im Gemeinderat im Vordergrund. Hartmut Jopp vom Rockenhausener Büro igr betonte, die Pläne seien darauf ausgerichtet, Versickerung von Oberflächenwasser zu verhindern.

Die Gemeinde Mehlingen strebe an, den Bebauungsplan zu ändern, um die Ansiedlung eines größeren Unternehmens zu ermöglichen. Die Gemarkungsgrenze zwischen Mehlingen und Sembach müsse angepasst werden. Bei der Offenlegung der Pläne habe die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz bei der Struktur und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd die Belastung mit PFAS – Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen – thematisiert. Diese stehen in Verdacht, krebserregend zu sein.

Wie Jopp erläuterte, sei auf dem Alt-Standort des US- und Nato-Flugplatzes mit nicht unerheblichen Belastungen zu rechnen. Wegen der Größe des Areals sei eine Entsorgung und Deponierung unmöglich. Der Planer schlug vor, Vorsorge dafür zu treffen, das Grundwasser vor Verunreinigung zu schützen. Der Anbau von Lebensmitteln sei völlig auszuschließen. Die Flächen sollten möglichst versiegelt werden. Der Rat stimmte dem Bebauungsplan zu.