44 Jahre in der Kommunalpolitik, 35 Jahre – davon 16 als erster Vorsitzender – im Vorstand des Turn- und Sportvereins, in weiteren Bereichen ehrenamtlich aktiv: Klaus Hofmann hat sich in vielfältiger Weise für das Gemeinwohl in seiner Heimatgemeinde und darüber hinaus engagiert. Am Samstag, 10. April, feiert der frühere Gerbacher Ortsbürgermeister seinen 80. Geburtstag.

Der waschechte Nordpfälzer ist das, was man einen Ehrenamtler mit Leib und Seele nennt. Von 1979 bis 2004 gehörte er für die FWG-Fraktion dem Verbandsgemeinderat Rockenhausen an. Nach jeweils sieben Jahren als Gemeinderatsmitglied und zweiter Ortsbeigeordneter lenkte er die Geschicke des Appeltal-Dorfes von 2004 bis 2019 als Ortschef. In seine Amtszeit fielen mehrere Großprojekte: Die Sanierung der Appeltalhalle – an deren Bau und Erweiterung er bereits beteiligt war – nach einem Wasserschaden, den Ausbau der Ortsdurchfahrt samt Anlegen eines Fußwegs zum Friedhof und Erneuerung der Wasserversorgung, den Start der Dorfinnenentwicklung mit der Umgestaltung des sogenannten Judenhofs sowie der Sanierung der Garagen an der „Alten Schule“.

Ehrenvorsitzender und „Baumeister“ beim TuS

Nicht minder umfangreich sind Hofmanns Verdienste um den TuS: Dank seiner Kompetenzen als Maurermeister und Bautechniker war der Ehrenvorsitzende maßgeblich am Bau des Sportheims, des Rasenplatzes samt Trainingsgelände, zweier Tennisplätze und der Verkaufsbude beteiligt – um nur einige Vorhaben aufzuzählen.

Selbst von 1970 bis 2009 Inhaber einer Bauunternehmung, war der Jubilar auch in seinem Berufsfeld vielfach ehrenamtlich tätig: als Lehrlingswart, im Gesellenprüfungsausschuss, als Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung. Für sein Engagement im Sport und im Handwerk ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Sein Herz gehört aber ebenfalls dem örtlichen Männergesangverein, in dem er seit vielen Jahren aktives Mitglied ist, und dem Klä Pariser Karnevalverein, bei dem er einst als Sitzungspräsident wirkte. Nicht zuletzt gehört er dem Feuerwehrförderverein an. Wer so viel wie der zweifache Vater und fünffache Opa für die Allgemeinheit getan hat, dem werden am Samstag neben seiner Familie viele weitere Menschen – inklusive der RHEINPFALZ – zum Runden gratulieren: Alles Gute, Klaus!