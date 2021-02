Von einer „Transplantation“ spricht der Bolivianer Jorge Aquino. Gemeint ist damit eine Spendenaktion, bei der es in logistischer Hinsicht nicht darum geht, bloß eine Geldsumme von A nach B zu bewegen. „Verpflanzt“ werden soll vielmehr eine komplette Fotovoltaikanlage mit 875 Modulen und einer Leistung von 84 Kilowatt peak. Da der Transport mit hohem Aufwand verbunden ist, werden Geldspenden gebraucht, damit die Sachspende an ihr Ziel gelangen kann: Vom Schneebergerhof geht es nach Independencia im bolivianischen Anden-Hochland.

Nachdem eine Regelung der Bundesregierung im Raum stand, dass Fotovoltaikanlagen nach Ablauf der Förderung stillgelegt werden sollten, hatte sich Norbert Willenbacher, Professor am KIT in Karlsruhe und Sprecher der Kirchheimbolander Friedenstage, dazu entschlossen, die 20 Jahre alten Module auf dem elterlichen Hof auf dem Schneebergerhof Jorge Aquino und dem Kulturzentrum, das er in seiner abgelegenen Heimatgemeinde in der bolivianischen Provinz Ayopaya leitet, zu schenken. Willenbachs Bruder, der Juwi-Mitgründer Matthias Willenbacher, schloss sich mit weiteren 427 gebrauchten Modulen an, wie Ludger Grünewald, bei dem die organisatorischen Fäden der Aktion zusammenlaufen, erzählt.

Kontakte reichen weit zurück

Grünewald, Amnesty-Sprecher und mit Norbert Willenbacher über die Kirchheimbolander Friedenstage und viele andere Aktivitäten seit der gemeinsamen Schulzeit verbunden, war erst vor wenigen Jahren in Independencia. Die Kontakte dorthin sind eng und reichen über Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit, seit in den 70er Jahren erste Hungermärsche zugunsten dieser armen, abgelegenen Region veranstaltet wurden, damals initiiert vom unvergessenen Elmar Funk. Inzwischen ist die erwähnte Stilllegungsverfügung des Bundes für aus der Förderung laufende Fotovoltaikanlagen zwar vom Tisch, aber die beiden Brüder halten an ihrer Absicht fest, die Paneele der Gemeinde in Bolivien zu stiften über den großen Teich zu verfrachten.

Die Anlage sei inzwischen zwar 20 Jahre alt, liefere aber nach wie vor 100 Prozent der zugesagten Leistung – und die werde auch noch weitere fünf Jahre von den Herstellern garantiert, so Grünewald. Die Projektbeteiligten gehen davon aus, dass die Paneele auch danach noch gut zwei bis drei Jahrzehnte lang reichlich Strom liefern können, zumal bei der intensiven Sonneneinstrahlung, die im Andenhochland, 2600 Meter über Meeresniveau, herrscht. Dort könne die Anlage unschätzbare Dienste leisten, zumal Strom in Bolivien extrem teuer sei, viele Häuser hätten gar keinen Netzanschluss. Das Projekt „Luz solar para los hijos del Sol“ (Solarlicht für die Kinder der Sonne) wolle die Energie einsetzen für Lampen, Maschinen, Handys, Solarpumpen, Wasserförderung, die Aufladung von Batterien, für die Energieversorgung von Bauernhöfen und Schulen, für die Einspeisung ins Netz.

Aufwand lohnt sich

So weit, so gut. Doch die Module müssen erstmal einen weiten Weg um die halbe Welt hinter sich bringen, um den Menschen dort diesen Segen bereiten zu können. Den Aufwand dafür haben die Beteiligten auf rund 18.000 Euro summiert. Geld für zwei Container, die Verschiffung nach Chile und den Weitertransport von dort nach Bolivien, den Zoll und viele andere Kostenfaktoren. Aber: Ist das sinnvoll? Sollte man nicht dafür eine neue Solaranlage vor Ort anschaffen und installieren? Fragen, die sich die auch den Beteiligten an dem Projekt gestellt haben. Und ihre klare Antwort: „Doch, das lohnt sich“, so Grünewald. Denn für das Geld könne man vor Ort lediglich eine Anlage mit 22,5 Kilowatt peak anschaffen anstelle der 84, die die Anlage der Willenbachers liefert. „Dies ist etwas mehr als ein Viertel der Nennleistung der zu transferierenden Module. Geht man auch hier von einer Lebensdauer von 30 Jahren aus, kann damit nur etwa drei Viertel der Energiemenge produziert werden, die mit den gebrauchten Modulen erzeugt wird“, rechnet Norbert Willenbacher vor. Das heiße, dass schneller eine größere Energiemenge zur Verfügung stehe. „Damit können die Menschen schneller die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Region gestalten als beim Kauf neuer PV-Module.“ Grünewald gibt auch den hohen Strompreis vor Ort zu bedenken. „Eine Kilowattstunde kostet dort einen Euro.“

Spenden für Transport werden gebraucht

Aufgebracht werden soll die für den Transport benötigte Summe mit Spenden, die eingezahlt werden können auf das Konto der Donnersberger Initiative für Menschen in Not, die das Vorhaben unterstützt. Auch andere bringen sich ehrenamtlich ein und helfen, die Kosten niedrig zu halten. Elektroinstallateure aus seiner Berufsschulklasse helfen beim Abbauen, wie Grünewald, Lehre an der BBS Donnersbergkreis, anmerkt, auch die Organisation „Elektriker ohne Grenzen“ bringe sich ein. Die Sausenheimer Wellpappenfabrik stelle Verpackungsmaterial zur Verfügung, so Willenbacher weiter. Befestigungen und Wechselrichter seien ebenfalls vorhanden. Im April, kündigt Grünewald an, könnten die Module auf die weite Reise gehen nach Südamerika.

Spendenkonto

Spenden können unter dem Stichwort Bolivienhilfe eingezahlt werden auf das Konto der Donnersberger Initiative für Menschen in Not, IBAN: DE13 5405 1990 0030 0110 01 bei der Sparkasse Donnersberg.