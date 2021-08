Die Fotovoltaikanlage, die von Norbert und Matthias Willenbacher nach Bolivien gespendet wird, ist unterwegs. Am Sonntag wurden die 875 gebrauchten Fotovoltaikmodule in einem Container vom Hamburger Hafen aus auf dem Schiff „Ohio“ Richtung Bolivien geschickt. In einem Monat, am 5. September, soll das Schiff dann in Iquique in Chile einlaufen. Ein Lkw wird den Container dann die 685 Kilometer von Iquique über die bolivianische Stadt Oruru nach Independencia bringen. Mit der 84-Kilowatt-peak-Anlage könne dort erstmals Strom in 100 Haushalte gebracht, Einrichtungen wie das örtliche Kulturzentrum oder den Radiosender „Radio Ayopaya“ mit Energie versorgt werden. Eigentlich sollte der Container schon früher auf den Weg gehen, allerdings kam es aufgrund von Materialengpässen zu einer Verspätung.

Anfang des Jahres hatten sich Norbert und Matthias Willenbacher dazu entschlossen, die 20 Jahre alten Module der Fotovoltaikanlage vom elterlichen Hof auf dem Schneebergerhof Jorge Aquino und dem Kulturzentrum, das er in seiner abgelegenen Heimatgemeinde in der bolivianischen Provinz Ayopaya leitet, zu schenken. Amnesty-Sprecher Ludger Grünewald half, den Transport zu organisieren, war selbst vor wenigen Jahren in Independencia zu Besuch. Die Kontakte aus der Nordpfalz in diese Region Boliviens bestehen bereits seit Jahrzehnten, wurden damals über erste Hungermärsche zur Unterstützung der dort lebenden Menschen geknüpft.