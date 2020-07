Von kleinen Einschränkungen abgesehen, kann sich Kunst nun wieder frei dem interessierten Betrachter präsentieren. Das Göllheimer Torbogenfest findet zwar pandemiebedingt nicht in seiner traditionellen Form statt, doch kann der Kulturverein Göllheim eine Ausstellung in der Kulturscheune zum Beginn der „Göllheimer Sommernacht“ anbieten und damit seine künstlerische Corona-Zwangspause beenden.

Fotografien von Katharina Elsinger stehen ab 29. Juli in der Kulturscheune im Fokus der Betrachtungen. Die gebürtige Rheinhessin, die seit fast 50 Jahren in Kirchheimbolanden lebt, war lange Zeit Lehrerin in Eisenberg. Vielen ist sie durch ihre Mitgliedschaft im Vorstand des Donnersberger Kunstvereins oder des Literaturvereins bekannt, auch durch Ausstellungen und Gedichtlesungen.

In ihren – nicht bearbeiteten – Fotografien eröffnet Katharina Elsinger Einblicke in die Besonderheiten von unauffälligen Kleinigkeiten, die der Betrachter im Alltag übersieht. „Ihr genauerer Blick durch die Kamera führt zu neuen Perspektiven und enthüllt die verborgene Schönheit des Alltäglichen“, so die Kunstvereinsvorsitzende Doris Bugiel in ihrer Ankündigung der Ausstellung. „Die Fotografin ist fasziniert von Erscheinungsformen des Wassers, aber noch mehr von den unzähligen Variationen des Lichts. Daher nennt sie ihre zweite Solo-Ausstellung – auch wegen der Doppeldeutigkeit des Begriffs – ’Licht-Blicke’.“

Die Vernissage findet am 29. Juli um 19 Uhr in der Kunst- und Kulturscheune Göllheim statt. Der Zugang zur Scheune erfolgt über den Parkplatz der VG-Verwaltung und den Garten der Begegnung.

Weitere Öffnungszeiten: