Jugendliche in Trauerzeiten zu begleiten, ist ein wichtiges Thema. Am Mittwoch, 7. Juli, gibt es von 9 bis 16 Uhr ein Fortbildungsangebot des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes Donnersberg-Ost für Pädagogen und Interessierte. Motto des Tages ist „Das mach ich mit mir selber aus …“. Die Fortbildung findet im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung, Uhlandstraße 2, in Kirchheimbolanden statt. Anmeldungen nimmt der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Donnersberg-Ost per Mail an ahpb-donnersberg@diakonissen.de entgegen. Anmeldeschluss ist der 25. Juni. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, es wird ein Kostenbeitrag von 30 Euro erhoben.