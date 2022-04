Am Freitag kam es gegen 11 Uhr zu einem Betriebsunfall bei Forstarbeiten. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, hat eine Firma im Auftrag der Forstverwaltung Donnersberg mehrere Bäume im Bereich Alsenz gefällt. Während den Arbeiten fiel ein Baum ohne Fremdeinwirkung um. Ein Arbeiter wurde unter dem Baum eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mittels Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen.