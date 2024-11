Mitunter kommen recht gruselige Details über längst vergangene Ereignisse ans Licht. Das erlebt Kriegshistoriker Erik Wieman von der IG Heimatforschung immer wieder. So auch bei der Aufarbeitung des Absturzes eines britischen Bombers am 13. August 1943 bei Ramsen. Was ein Überlebender in einem Brief berichtete.

Gerade solche Details sind es, die auch hartgesottene Kriegshistoriker kurz innehalten lassen. Das hat nun auch Erik Wieman von der IG Heimatforschung bei einer