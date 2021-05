Nein, der Valentinstag wurde nicht von Floristen und Chocolatiers erfunden, auch wenn an diesem Tag häufig Blumen und Schokolade Vokabeln in der Sprache der Verliebten sind. In diesem Jahr ist wegen der Pandemie alles anders. Welchen Einfluss Corona auf das Geschäft hat, das wollten wir von Floristen aus der Region wissen.

Für den Herzensmenschen zum Valentinstag eine Rose kaufen? Das ist in diesem Jahr wegen der Pandemie ein bisschen umständlicher als sonst. Der seit Anfang Dezember andauernde Lockdown umfasst auch den Blumenhandel und wirkt dabei über den Valentinstag hinaus. Dabei gilt die Zeit rund um diesen Tag als besonders umsatzstark in dieser Branche. Elisabeth Keßler, Inhaberin des Blumenhauses Keßler in Eisenberg, ist trotzdem hoffnungsvoll: „Wir hoffen noch, dass wir am 14. Februar öffnen dürfen“, sagt Kessler. Seit zwei Monaten komme zwar kein Nachschub aus Holland und von anderen Lieferanten mehr, aber falls geöffnet werden dürfe, könnten zeitnah auch Blumen beschafft werden, sagt sie. „Im Moment haben wir unseren Bringdienst für Blumen eingestellt, aber sobald wir wieder öffnen dürfen, führen wir diesen natürlich wieder ein“, so die Floristin. Auch Abholungen von vorbestellten Arrangements oder Sträußen vor dem Geschäft seien dann wieder möglich.

Verschenkt würden inzwischen am Valentinstag fast alle Arten von Blumen, selbst Chrysanthemen, die früher eher als Blumenschmuck für den Friedhof angesehen worden seien. „In den vergangenen Jahren wurden am Valentinstag tatsächlich nicht nur Rosen verschenkt, sondern auch Sträuße mit allem, was die Floristik hergibt“, erinnert sie sich und ergänzt: „Abraten würde ich lediglich von einem Kaktus, das könnte die oder der Beschenkte leicht missverstehen.“

Rote Rosen weiter beliebt

Das Blumenhaus Casa Verde in Eisenberg ist aus gesundheitlichen Gründen derzeit geschlossen. Die freiberufliche Floristin Claudia Jahnke aus Bockenheim, die in einem Raum des Restaurants Neuhäusel in Bockenheim fertigt, hat die Vertretung übernommen. „Die am meisten gewählten Blumen zum Valentinstag sind immer noch rote Rosen, sie gelten als Zeichen der Liebe“, sagt sie. Bei der Verarbeitung seien keine Grenzen gesetzt, von der einzelnen Blüte bis zum üppigen Strauß wäre alles erlaubt: „Ich persönlich finde aber, dass durchaus auch andere Blumen verschenkt werden können, wenn man weiß, was der oder dem Beschenkten besonders gefällt. Selbst die Nelke, die es inzwischen in vielen Farben gebe, erlebe derzeit ein Comeback, wobei die Floristin sie ebenso wie die Chrysantheme ungern als Einzelblüten in einen Strauß binden würde. Im gemischten Strauß seien allerdings auch diese Blüten möglich.

Als Floristin, die keinen Laden hat und nur freiberuflich arbeitet, hat sie auch in Corona-Zeiten keine großen Einbußen. „Ich kaufe auf dem Großmarkt in Mannheim ein und dort gibt es auch während Corona durchgehend Blumen, es gibt keine Lieferschwierigkeiten, lediglich ein leicht reduziertes Angebot“, sagt die Blumenfachfrau. Was seit Monaten auffällig sei, sei die enorme Zunahme von Aufträgen für Beerdigungen. „Dies ist teilweise sicherlich der Tatsache geschuldet, dass ich die Vertretung für das Blumenhaus Casa Verde in Eisenberg mache, aber auch darüber hinaus, gibt es eindeutig mehr Beerdigungen“, ist ihre traurige Bilanz. Aufträge für Hochzeiten seien im vergangenen Jahr ganz weggebrochen, ob es in diesem Jahr besser werde, stehe in den Sternen. Sie sagt, sie sei schwer in Social Media aktiv, das Geschäft laufe trotz Corona bisher gut. Für den Valentinstag biete das Restaurants Neuhäusel ein Valentinstagsmenü zum Abholen an und sie parallel dazu den passenden Blumenstrauß, den man vorher bei ihr bestellen könne.

Abholung nach Anruf

Das Blumenhaus Starck in Grünstadt ist derzeit für Abholungen zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar, Bestellungen können telefonisch aufgegeben werden. Geliefert wird auch, selbst am Valentinssonntag. „Wir haben auch fertige Sträuße im Schaufenster stehen oder fertigen individuell nach Wunsch. Frischblumen stehen genügend zur Verfügung“, so Inhaber Karl-Heinz Starck und ergänzt: „Da der Valentinstag einer der Tage ist, die weltweit tatsächlich auf den gleichen Tag fallen, anders als beispielsweise Muttertag, ist die Nachfrage nach den klassischen roten Rosen, die auch als Symbol der Liebe stehen, auf dem Weltmarkt für diesen Tag besonders hoch.“ Inzwischen würden auch Rosen in rosa oder apricot gewünscht. Auch er findet aber, dass man grundsätzlich jede Blume verschenken könne: „Es gibt Lilien-Liebhaber oder auch Leute, die lieben eben Gerbera.

Harry Schimmel vom gleichnamigen Blumenhaus in Grünstadt orientiert sich morgens immer am Angebot auf dem Blumengroßmarkt. „Wir kaufen ein, was es gerade gibt“, sagt er und ergänzt: „Für den Valentinstag werden bei uns überwiegend Tulpen angefragt, auf Platz zwei stehen die klassischen Rosen.“ Problematisch sieht er die Blumen-Angebote aus manchen Discounter-Märkten, die „meist aus Afrika kämen und mit Spritzmitteln behandelt seien, die bei uns schon über 20 Jahre lang verboten seien oder mit Kinderarbeit geerntet würden.“ Er kaufe deshalb nur Waren aus Deutschland und den Niederlanden und nehme auch an der Aktion „Ich bin von hier“, der Marke mit regionalen Wurzeln, die Blumen und Pflanzen von Gärtnern aus der Region vertreibe, teil. Er sagt: „Sonnenblumen kaufen wir beispielsweise aus Schifferstadt, einige Frühlingsblumen aus Frankenthal-Eppstein.“ Bestellungen mit Abholung am Geschäft in der Kirchheimer Straße in Grünstadt seien auch für den Valentinstag möglich.