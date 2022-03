Beim Hobbykünstlermarkt am Samstag, 2. April, in der Gemeindehalle in Alsenbrück-Langmeil bieten 16 Hobbykünstler Gebasteltes – darunter Taschen, Kissen, Lampen, Kinderspielsachen, Babydecken, Modeschmuck, Acrylbilder, beleuchtete Flaschen, Häkel- und Makramee-Artikel, Schlüsselanhänger, Brötchen- und Obstkörbe, Schnitzereien und Glückwunschkarten. Außerdem gibt es Nudeln, Liköre und frische Eier direkt vom Erzeuger. Die jüngsten Besucher können sich in der Gemeindehalle kleine Küken anschauen und diese auch streicheln. Geöffnet ist der Markt von 10 bis 16 Uhr, Kaffee und Kuchen werden ab 11 Uhr angeboten.