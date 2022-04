Die Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden hat inzwischen bereits zweimal zu offenen Treffen für Ukraine-Flüchtlinge und ihre Gastgeber eingeladen. Das Resultat ist bis jetzt durchwachsen. Trotzdem wollen die Helfer unbedingt weitermachen.

Die Hilfsbereitschaft im Donnersbergkreis gegenüber Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, ist nach wie vor groß. Mit der ehemaligen Jugendherberge in Steinbach und dem Kolpinghaus in Falkenstein haben sich inzwischen zwei Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge fest etabliert. Eine weitere in Kirchheimbolanden soll folgen, wahrscheinlich schon kommende Woche. Dazu gibt es zahlreiche Familien, die Flüchtlinge privat aufgenommen haben. Um gerade den Flüchtlingen in Privathaushalten im Alltag beizustehen, haben sich Helferkreise gegründet. Das offene Treffen in Kirchheimbolanden war eines der ersten dieser Angebote, weitere sind inzwischen gefolgt.

Nach einem informellen Vorbereitungstreffen, das dazu diente, überhaupt erst einmal den Bedarf zu ermitteln, fand das erste offizielle Treffen der Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden am 30. März statt. Mit überraschendem Erfolg: „Rund 30 Ukrainer waren gekommen, dazu nochmal 15 bis 20 deutsche Gastgeber“, bilanziert Erich Morschhäuser, der die Treffen gemeinsam mit Silvia König organisiert. Das dafür ausgesuchte „Haus der Familie“ in der ehemaligen Liebfrauenkirche erwies sich als zu klein, das Treffen zog kurzfristig in die Peterskirche um. Da eine Kirche auf Dauer ungeeignet für diesen Zweck ist, entschied man sich dafür, künftig den Saal im Bonhoefferhaus zu nutzen. Dort fanden sich am darauffolgenden Mittwoch dann lediglich fünf Ukrainer, vier Erwachsene und ein kleines Kind, und Vertreter von zwei Gastgeberfamilien ein.

Das Ziel: bessere Vernetzung

Über Gründe können Morschhäuser und und König nach zwei Zusammenkünften lediglich spekulieren. Vielleicht war es Zufall, vielleicht lag es auch daran, dass es inzwischen weitere Treffs gibt, auch in anderen Verbandsgemeinden. Vielleicht ist die Gruppe auch noch nicht bekannt genug. Aufgeben ist jedenfalls das letzte, an das die Initiatoren und Teilnehmer jetzt denken. „Wir müssen uns auf jeden Fall noch besser vernetzen“, war die einhellige Meinung. E-Mail-Verteiler, Flyer, WhatsApp-Gruppen, alle Möglichkeiten sollen eruiert werden – und auch, welche Hindernisse der Vernetzung im Wege stehen könnten, zum Beispiel Datenschutzbedenken.

Einig war man sich jedenfalls darüber, dass sich alles erst noch einspielen müsse. Auf jeden Fall soll es bei den offenen Treffen bleiben. Sie sollen weiterhin mittwochs von 11 bis 13 Uhr im Bonhoefferhaus stattfinden. Es sollen lockere Zusammenkünfte zum gegenseitigen Austausch sein, aber ohne regelrechtes Programm. Vielmehr soll alles thematisiert werden können, was die Teilnehmer auf dem Herzen haben.

Auch Probleme werden angesprochen

Dazu gehört zum Beispiel auch, offen über Probleme zwischen Flüchtlingen und ihren Gastgebern zu sprechen. Reinhard Freund aus Orbis hat sich von „seinen“ Ukrainern inzwischen trennen müssen – mit großem Bedauern auf beiden Seiten, wie er betont. Obwohl sich die Erwachsenen ausgezeichnet miteinander verstanden – im Wortsinn, denn Freunds Frau spricht russisch – blieb für die aus Großmutter, Mutter und zwei Kindern bestehende Familie schließlich nur die Lösung, in Falkenstein um Aufnahme zu bitten. Das Problem war der 13-jährige Junge, der zur Sorge Anlass gab. „Man kam absolut nicht an ihn heran, er hat sich allem verweigert“, beschreibt Freund die Situation. „Er saß nur in seinem Zimmer, starrte auf das Handy, wollte mit niemandem sprechen, wollte auch nichts essen, außer Süßigkeiten.“ Zudem habe er sich geweigert, in die Schule zu gehen. Die Frauen hätten angedeutet, dass es bereits in der Ukraine Probleme mit ihm gegeben habe. „Letzten Endes haben sie befürchtet, dass er ,was anstellt’, wenn wir nicht im Haus sind“, so Freund, der der Auffassung ist, dass der Junge professionelle psychologische Betreuung braucht.

In Zukunft könnten ähnliche Probleme noch gehäuft auftreten, befürchtet auch Morschhäuser – nicht zuletzt angesichts der Traumata, denen die Menschen auf ihrer Flucht ausgesetzt seien. Auch um in solchen Fällen schnell Hilfe vermitteln zu können, soll jetzt so schnell wie möglich ein Netzwerk aufgebaut werden.

Flüchtlinge wollen deutsch lernen

Auf die Frage an die anwesenden Ukrainer, was sie sich jetzt als Allererstes wünschen, kam immer die gleiche Antwort: „Sprachkurse, Sprachkurse, Sprachkurse!“ Die Integrationsbereitschaft sei hoch, die Menschen wollten so schnell wie möglich in der Lage sein, sich auf Deutsch zu verständigen, bestätigt Natalie Hertel, die Hausmeisterin des Bonhoefferhauses, die als russische Muttersprachlerin als Dolmetscherin zur Verfügung steht. Was die Flüchtlinge auch brauchen, sind internetfähige Laptops oder Tablets. Hier appelliert Morschhäuser an alle Bürger, die noch funktionierende Altgeräte zu Hause haben. Morschhäuser bittet darum, die Geräte beim nächsten Treffen vorbeizubringen. Der IT-Experte Meysam Khodarahmi, der 2015 selbst als Flüchtling aus dem Iran kam, werde die Geräte für neue Nutzer zurücksetzen.

Weitere Informationen

Die offenen Treffen der Flüchtlingshilfe finden mittwochs, 11 bis 13 Uhr, im Bonhoefferhaus, Liebfrauenstraße 7, statt.

Kontaktaufnahme mit der Flüchtlingshilfe ist per E-Mail an Silvia König, silvia-koenig@gmx.de, möglich.

Die Kreisverwaltung hat unter www.ukrainehilfe.donnersberg.de eigens eine Website eingerichtet.