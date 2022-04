Die regelmäßigen Treffen der Flüchtlings- und Ukrainehilfe Kirchheimbolanden finden in Zukunft – ab dem 29. April – freitags von 15 bis 17 Uhr im Bonhoefferhaus, Liebfrauenstraße 7, statt. Das teilte der Sprecher der Initiative, Erich Morschhäuser am Mittwoch mit. Bisher hatte sich die Gruppe mittwochs getroffen. „Willkommen sind geflüchtete Menschen aus der Ukraine, wohnungsgebende Personen und weitere Menschen, die sich in der Ukraine- und Flüchtlingshilfe neu engagieren möchten“, sagte Morschhäuser. Es gehe um Information und Austausch über alle Fragen, die den angesprochenen Personenkreis beschäftigen. Eine Dolmetscherin werde dabei sein, und Spielmöglichkeiten für Kinder seien in unmittelbarer Nähe vorhanden. Wer Kontakt mit der Flüchtlingshilfe aufnehmen möchte, kann dies per E-Mail an silvia-koenig@gmx.de tun.