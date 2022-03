Als es nach 2015 darum ging, Flüchtlingen im Alltagsleben unter die Arme zu greifen, gründete sich in der Kreisstadt die Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden – zeitweise mit bis zu 130 Freiwilligen. Jetzt will die Initiative wieder aktiv werden – diesmal um Menschen aus der Ukraine und ihren Gastgebern beizustehen.

Zahlreiche Menschen im ganzen Donnersbergkreis haben in den vergangenen Tagen spontan Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen. Doch schnell stellte sich heraus, dass ein Dach über dem Kopf zwar wichtig ist, Gäste ebenso wie Gastgeber aber auch noch weitergehende Bedürfnisse haben. Ganz oben auf der Wunschliste beider steht der Austausch mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. Diese Wünsche sollen jetzt erhört werden, dank einer Initiative der Flüchtlingshilfe Kirchheimbolanden, die dafür ihren Raum in der ehemaligen Liebfrauenkirche, auch als „Haus der Familie“ bekannt, zur Verfügung stellen will. Die Flüchtlingshilfe hatte sich als Reaktion auf die erste Flüchtlingswelle 2015 in Folge des Syrienkrieges gegründet.

„Als ich in der RHEINPFALZ den Artikel über Familie Höh las, dachte ich, dass wir unsere Flüchtlingshilfe wieder reaktivieren sollten. Schon ab 2015 hatten wir das Haus der Familie als Treffpunkt genutzt“, sagte Erich Morschhäuser, zusammen mit Silvia König der letzte derzeit Aktive der Initiative von 2015, am Montag. Damals gab es eine ganze Reihe von Hilfsangeboten. „Wir hatten Menschen hier aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan und Nordafrika“, erinnert sich Morschhäuser. Da wurde Hilfe bei Behördengängen angeboten, da wurden Sprachkurse vermittelt, da gab es Freizeitangebote oder man kam zum lockeren Austausch zusammen. Genau so etwas schwebt Morschhäuser und König auch jetzt wieder vor.

Zahlen sind nur schwer zu bekommen

Das würde sich genau mit den Wünschen und Erwartungen decken, die beispielsweise Familie Höh, die aktuell zwei Frauen, zwei kleine Kinder und einen Jugendlichen bei sich beherbergt, im Gespräch mit der RHEINPFALZ erst kürzlich geäußert hat. Vor allem das Vernetzen und den gegenseitigen Erfahrungsaustausch hatte Yvonne Höh als Hauptwunsch genannt.

Was die Neuankömmlinge aus der Ukraine betrifft, so ist derzeit noch vieles unklar. Zahlen sind nur schwer zu bekommen, was daran liegt, dass es keine zentrale Erfassung der Ankommenden gibt. Für viele war in den ersten Tagen die ehemalige Jugendherberge in Steinbach der erste Anlaufpunkt, inzwischen wurden Ukrainer aber auch im Kolpinghaus in Falkenstein aufgenommen, und als nächstes soll die Villa Michel auf dem Schillerhain bereitgemacht werden. Weitere mögliche Aufnahmeeinrichtungen sind im Hintergrund vorhanden. Gleichzeitig kommen Menschen aber auch direkt und ohne Umwege über diese Einrichtungen bei hier lebenden Verwandten und Bekannten unter. Registriert werden sie früher oder später bei den Ausländerbehörden und Sozialämtern der einzelnen Verbandsgemeinden.

Morschhäuser, der versucht hat, bei der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden aktuelle Zahlen zu erfragen, sprach am Montag von rund 100 Personen, die derzeit in der gesamten VG gemeldet seien. „In Kirchheimbolanden allein haben etwa sieben Einzelpersonen oder Familien zwischen 30 und 40 Personen aufgenommen“, so Morschhäuser.

Treffen sollen als Plattform dienen

Die Initiative der Flüchtlingshilfe besteht nun vorerst darin, allen ukrainischen Flüchtlingen aus der Stadt und der VG Kirchheimbolanden sowie ihren deutschen Bezugspersonen einmal wöchentlich, nämlich jeden Mittwoch von 11 bis 13 Uhr, in der Liebfrauenkirche eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Was daraus wird, hängt dann auch von denen ab, die diese Plattform nutzen. Die ersten Male soll beispielsweise Essen angeboten werden, später können auch die Teilnehmer selbst etwas zu den Treffs mitbringen.

Der große Wunsch aller: dass sich ukrainisch oder auch russisch sprechende Mitbürger als Dolmetscher zur Verfügung stellen. Überhaupt ist jedes Angebot willkommen, von der praktischen Alltagsbegleitung bis hin zu Freizeitangeboten. „Wer etwas anzubieten hat, kann das im Rahmen dieser Treffen vorstellen“, so Morschhäuser. Aber auch dem Informationsaustausch sollen diese Treffen dienen: Wer macht wo was in welcher Behörde? Wo gibt es Krankenscheine? Wo kann man einen Sozialhilfeantrag stellen? Wo gibt es Berechtigungsscheine für Kleidung oder Möbel? Wo werden Sprachkurse angeboten? Wie ist das mit Versicherungen – auch für ehrenamtliche Helfer?

Kindergartenplätze dringend gesucht

Was die Flüchtlinge, in der überwältigenden Mehrheit handelt es sich um Frauen und Kinder, aktuell dringend brauchen, sind Sprachkurse, Schul- und Kindergartenplätze. In den Schulen können bereits jetzt Kinder angemeldet werden. Doch freie Kita-Plätze sind Mangelware, es gibt sogar Wartelisten. Wie seitens der Stadt zu erfahren war, hat derzeit nur der Waldkindergarten einige wenige Plätze. Deswegen wären auch Betreuungsangebote sehr willkommen. Und auch Vereine sind eingeladen sich zu überlegen, ob sie kurzfristig Angebote im sportlichen oder kulturellen Bereich auf die Beine stellen können.

Termin

Die Gruppe trifft sich zum ersten Mal am Mittwoch, 30. März, 11 bis 13 Uhr, in der Liebfrauenkirche.

Kommen können Flüchtlinge, ihre Gastgeber und jeder Bürger, der helfen möchte oder konkret etwas anzubieten hat.