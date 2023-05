Wie so viele seiner Kollegen ist auch Landrat Rainer Guth mit dem Ergebnis des Berliner Flüchtlingsgipfels nicht zufrieden.

„Ich schließe mich vollumfänglich dem Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, an, der eine Vertagung drängender Probleme beklagt.“ Mit diesen Worten reagiert der Landrat des Donnersbergkreises, Rainer Guth, auf die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur künftigen Finanzierung der Flüchtlingsversorgung. Demnach wird der Bund zunächst für das Jahr 2023 die Flüchtlingspauschale an die Länder um eine Milliarde Euro erhöhen. Eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden wurde dagegen bei dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt vertagt. Guth stimmt Sager außerdem zu, wenn dieser sagt: „Wenn einzelne Punkte bis zum Sommer weiter ausgearbeitet werden sollen, um dann im November beschlossen zu werden, suggeriert das Zeit, die wir nicht haben.“ Der Landrat des Donnersbergkreises sieht die Forderungen nach einer Begrenzung des Zustroms an Flüchtlingen, nach Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht und nach einer besseren finanziellen Unterstützung der Kommunen als weiterhin ungelöst.