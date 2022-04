Wer aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist und noch auf seinen Aufenthaltstitel wartet, darf eine Beschäftigung aufnehmen oder einen Integrationskurs besuchen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, kann dafür eine sogenannte Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden.

Laut Kreisverwaltung kann eine solche ausgestellt werden, sobald man den Aufenthaltstitel beantragt hat. Während die Bearbeitung läuft, ist der Aufenthalt in der Bundesrepublik dann erst einmal „fiktiv“ erlaubt – daher die Bezeichnung. „Wer einen vorübergehenden Schutz genießt, kann mit der Fiktionsbescheinigung sofort arbeiten und an einem Integrationskurs teilnehmen. Zudem können soziale Leistungen wie die Grundsicherung, Kinder- oder Wohngeld beantragt werden“, heißt es aus dem Kreishaus. Die notwendige, aber zeitlich sehr aufwendige erkennungsdienstliche Behandlung könne dann in einem gesonderten Termin nachgeholt werden.

Um einen Termin zu vereinbaren, können sich Geflüchtete aus der Ukraine per E-Mail an abh@donnersberg.de an die Ausländerbehörde wenden.