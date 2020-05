Ein Brillendiebstahl hat am Freitagnachmittag in einem Optikergeschäft in Kirchheimbolanden stattgefunden. Gegen 16 Uhr meldete eine Mitarbeiterin der Polizei, dass der Täter sich im Geschäft umgesehen, plötzlich mehrere Brillengestelle aus der Auslage gegriffen habe und damit aus dem Laden gerannt sei. Eine Mitarbeiterin sowie weitere Zeugen zeigten sich nach Angaben der Polizei anschließend sehr aufmerksam und verfolgten in gebührendem Abstand den Flüchtigen. Dabei gaben sie den verständigten Polizisten immer wieder die aktuellen Standorte telefonisch durch.

Der Täter konnte sich zwar kurzzeitig absetzen, wurde dann jedoch durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung aufgefunden und festgenommen. Er stand laut Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Diebesgut hatte der Täter unterwegs entsorgt. Dieses konnte jedoch durch eine Mitarbeiterin des Optikgeschäftes wieder gefunden werden.