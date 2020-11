Gleich nachdem sie den Streifenwagen der Polizei erkannt hatte, haben drei Personen am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Nähe des Kirchheimbolander Ehrenmals die Flucht angetreten, um der drohenden Kontrolle zu entgehen. Ein Beamter war jedoch schneller als sie und holte sie in der Dr.-Carl-Glaser-Straße ein. Die Polizei fand nach eigenen Angaben „geringe Mengen an Betäubungsmitteln“ bei dem Trio. Außerdem hatte einer der Drei versucht, auf der Flucht eine Tüte mit Betäubungsmitteln und eine Feinwaage zu verstecken. Die Beamten fanden aber auch diese Gegenstände.