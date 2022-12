Zum kirchenmusikalischen Jahresausklang gibt es am Samstag, 31. Dezember, wieder um 22 Uhr das Silvesterkonzert in der Protestantischen Peterskirche Kirchheimbolanden.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Flöten – Sopran- und Altblockflöte sowie Querflöte – und Orgel. Als Flötistin wirkt Katharina-Maria Jalali aus Alzey mit, die auch bei der Kreismusikschule Donnersbergkreis unterrichtet. Martin Reitzig wird die Steinmeyer-Orgel von 1917 spielen.

Katharina-Maria Jalali studierte Blockflöte in Berlin und Frankfurt am Main sowie Alte Musik in Amsterdam. Das Programm steht unter dem Motto „festlich, besinnlich, virtuos“ und enthält Werke des Barock bis zur Moderne – von Corelli, van Eyck, Johann Sebastian Bach, Händel, Haydn, Schubert, Leféfure-Wély und von den noch lebenden Komponisten Chilcott, Einaudi und Nehls. Dabei hält es einige Überraschungen bereit, verspricht Martin Reitzig. Der Eintritt ist frei.