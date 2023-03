Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Donnersbergkreis gibt es rund 1670 Feuerwehrangehörige, die 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr ehrenamtlichen Dienst leisten. In den fünf Verbandsgemeinden des Landkreises werden 85 Freiwillige Feuerwehren unterhalten, die auf die meisten Einsätze vorbereitet sind. Helmut Dell hat mit den Wehrleitern der Verbandsgemeinden gesprochen, wie sie die Sommerzeit abdecken und der Hitze trotzen.

Timo Blümmert ist Chef der Feuerwehren der VG Nordpfälzer Land. 39 Ortsfeuerwehren, darunter auch einige Wehren von Hofansiedlungen, liegen in seinem Verantwortungsgebiet. Trotz der Größe