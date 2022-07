In Dannenfels gab es am Donnerstag einen größeren Flächenbrand. Mehrere hundert Quadratmeter eines Ackers, der direkt an eine Grünmülldeponie grenzt, standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf den Grünmüll verhindern. Neben verschiedenen Ortsfeuerwehren war auch das in Winnweiler stationierte Wechselladerfahrzeug mit 10.000 Liter Wasser im Einsatz sowie die Drohneneinheit. Die Drohne kontrollierte anschließend die Fläche nochmals auf mögliche Glutnester. Es wurden aber keine mehr entdeckt.