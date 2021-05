Wer in den vergangenen Monaten die sportliche Bewegung vermisst hat, kann sich jetzt freuen: Das Training kann weitergehen, denn drei der vier Fitnessstudios im Donnersbergkreis sind seit Montag wieder geöffnet.

Schon offen sind „AktiVita“ und „MediFit“ in Rockenhausen und „Massa Fitness“ in Kirchheimbolanden. Das vierte Studio, das „Injoy“ in Kirchheimbolanden, kann ab Freitag besucht werden. Die zu beachtenden Auflagen sind allerdings nicht ohne.

Die Regeln gelten natürlich für alle Studios, Spielräume gibt es kaum. Wie viele Personen gleichzeitig trainieren dürfen, hängt von der Größe des Studios ab: Pro 40 Quadratmeter ist ein Besucher erlaubt. Das sind dann drei im MediFit, acht im AktiVita und gut 25 in den beiden Fitnesscentern im Kirchheimbolanden. „Da die Umkleideräume geschlossen bleiben, werden wir unsere Kunden bitten, bereits umgezogen zu kommen“, erklärt Marion Baake von Injoy.

Trainieren nur mit Termin

Spontane Trainingsentscheidungen gestalten sich schwierig, weil eine vorherige Anmeldung notwendig ist. Die kann auf verschiedenen Wegen vorgenommen werden – telefonisch oder online. „Wenn der Termin bestätigt wurde, darf eine Gruppe in der maximalen Anzahl an die Geräte“, erklärt Gerhard Neumer von Massa Fitness. „Nach anderthalb Stunden muss das Training beendet werden, und wir desinfizieren und lüften für 15 Minuten. Dann kann die nächste Gruppe beginnen.“

In Rockenhausen ist die Einheit auf eine Stunde bei zwei Besuchen in der Woche beschränkt, damit möglichst viele Kunden Sport machen können. Darauf weist Nadine Steitz von AktiVit hin, die auch daran erinnert, dass alle Besucher Masken mitbringen: „Die müssen auf den Laufwegen getragen und dürfen erst an und auf den Geräten abgenommen werden. Und überall ist ein Abstand von drei Metern zwischen den Trainierenden einzuhalten.“

Die drei G: Getestet, geimpft oder genesen

Und natürlich beginnt alles mit den drei G, die die sportlichen Anstrengungen überhaupt erst möglich machen: Die Trainierwilligen müssen entweder frisch getestet, doppelt geimpft oder genesen sein und das auch nachweisen können. „Die Impfung und der Genesungsstatus werden beim ersten Besuch in unserem System vermerkt“, erläutert Marion Baake. „Wenn ein Test erforderlich ist, muss der jeweils erneuert werden. Das geht auch mit einem mitgebrachten hier vor Ort. Dann ist es allerdings nötig, 15 Minuten früher da zu sein.“

Und wie lässt sich der Betrieb unter den geschilderten Bedingungen an? „Es läuft noch zögerlich“, sagt Nadine Steitz. „Viele sind noch verunsichert, einige wollen ihre Zweitimpfung abwarten.“ Auch bei Massa Fitness ist der Besuch tagsüber eher verhalten. „In den Abendstunden ist allerdings deutlich mehr los“, sagt Philipp Neumer. „Die meisten sind glücklich, dass sie wieder trainieren können, finden aber die Tests nervend. Ich hoffe, dass die Inzidenz sich hält, dann könnten wir bald auf den Testnachweis verzichten.“