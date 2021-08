Ein gesunder und aktiver Lebensstil wirkt sich auf das eigene Körpergefühl, die Stimmung, aber auch auf die Gesundheit oder den Geist aus. Doch worauf kommt es dabei an? Welche Wirkung hat Intervalltraining, und was ist für eine optimale Trainingsgestaltung zu beachten? Iris Pasker-Horwath, Korinna Diehl und Sabine Brecht-Kubach geben Fortbildungen im Bereich Fitness beim Sportbund Pfalz. Im Fitness-ABC geben sie Antworten.

I wie

Intervalltraining: kommt aus dem Leistungssport. Anstrengende Trainingsphasen wechseln sich mit etwas weniger anstrengenden Phasen innerhalb einer Trainingseinheit ab. Inzwischen hat man erkannt, dass Intervalltraining sich gut zum Gewichtsmanagement eignet. Du verbrauchst schon während des Trainings in recht kurzer Zeit viele Kalorien und erzeugst noch den sogenannten „Nachbrenneffekt“. Das bedeutet, Dein Stoffwechsel läuft auch nach dem Training während der Regeneration auf hohem Niveau weiter.

J wie

Jeden Tag 10.000 Schritte ist das absolute Zaubermittel, wenn es um Gesundheit geht. Der Mensch ist angelegt, zu gehen und zu laufen – jeder Schritt zählt. Gehen ist einfach, kann überall und zu jeder Zeit gemacht werden und kostet nichts. Kaufe Dir am besten zur Motivation einen Schrittzähler und schaue mal, was Du auf die Beine bringst.

K wie

Krafttraining: Es ist ein Training zum Aufbau von Muskulatur an Armen, Beinen, Rücken, Po sowie Rumpf und Beckenboden. Mit Hilfe von Zusatzgeräten (beispielsweise Gewichte, Theraband, ...) aber auch mit dem eigenen Körpergewicht (zum Beispiel Liegestütze, Klimmzüge, Unterarmstütz, Ausfallschritte, ...) lassen sich die Muskelkraft verbessern, Haltungsschwächen und degenerative Prozesse an Gelenken und Wirbelsäule verringern oder gar vermeiden. Trainiere langsam dynamisch zwei bis vier Durchgänge, in denen Du deine Übung sechs bis zwölf Mal schaffst.

L wie

Leistung: Geht es beim Fitnesstraining auch um Leistung? Die Antwort lautet: ja. Ohne die Erbringung einer „überschwelligen“ Leistung, die Deinem individuellen Level entspricht, kannst Du auf Dauer Deine Fitness nicht erhalten oder verbessern. Daher lohnt es sich, immer leicht über Dein momentanes Leistungsvermögen hinauszugehen, das heißt aus der Komfortzone heraus zu kommen.

M wie

Muskeln: Keine Angst vor Muskelaufbautraining, starke Muskeln sind Deine besten Helfer beim Abnehmen, je mehr Du davon besitzt, desto mehr Kalorien verbrennst Du am Tag und sogar in der Nacht. Und zudem gibt es nichts, was Dich effektiver vor Rücken- und Gelenkschmerzen schützen kann.

N wie

Neuromuskuläres Training: Damit ist das Ausführen von einfachen Bewegungen unter veränderten, erschwerten Bedingungen gemeint, wie zum Beispiel ein eingeschränktes Gesichtsfeld (Auge zu), eine instabile Unterlage (gerollte Matte) oder im Einbeinstand mit Augen-/Kopfbewegungen. Dadurch verbessert sich das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln, der Körper kann schneller auf Unvorhersehbares (Stolperstein) reagieren, ein wichtiger Faktor in Bezug auf Sturzprophylaxe.

O wie

Optimale Trainingsgestaltung: Neben den messbaren Faktoren, wie der Häufigkeit, der Intensität und der Dauer des Trainings, lohnt es sich, über die Umsetzbarkeit Deines Trainings im Alltag nachzudenken. Finde heraus, wie Du es schaffst, die zu Dir passenden Zeiten, den passenden Ort und die für Dich passende Mischung von Sportarten zu finden. Nur wenn die Hürden zu trainieren nicht zu hoch sind, bleibst Du langfristig dabei.

P wie

Puls Power: Bringe mehrmals in der Woche Deinen Puls über 120 Schläge, am besten über einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten, das stärkt Dein Herz und Deine Lunge und hält Dich fit und schlank.

Q wie

Quadratus Lumborum: Er wird auch viereckiger Lendenmuskel genannt und befindet sich rechts und links im unteren Rücken. Er hilft unter anderem bei der Stabilisierung, der Seitneigung der Wirbelsäule und der tiefen Ausatmung. Kräftigen lässt er sich durch Stabilisationsübungen wie Unterarmseitstütz, Oberkörperheben in Bauchlage oder Seitneigen mit/ohne Gewicht im Stand.

Die Expertinnen

Iris Pasker-Horwath ist Diplom-Sportökonomin und Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement. Seit 1999 ist sie als Referentin zu den Themen Breiten- und Gesundheitssport beim Sportbund Pfalz tätig. Korinna Diehl ist zweifache Weltmeisterin im Gewichtheben der Masters und arbeitet als Diplom-Sportlehrerin seit 1991 hauptamtlich bei der TSG 1861 Kaiserslautern in den Bereichen Fitness-, Präventions- und Rehasport. Als Referentin in Aus- und Weiterbildungen deckt sie beim Sportbund Pfalz und dem Behindertensportverband Rheinland-Pfalz seit 1993 die Themen „Trend- und Fitnesssport“ sowie Rehasport in Orthopädie und Innerer Medizin ab. Sabine Brecht-Kubach ist freiberufliche Diplom-Sportlehrerin und seit vielen Jahren für verschiedenste Institutionen und Firmen tätig, seit 2002 auch für den Sportbund Pfalz. Ihre Schwerpunkte liegen im Breiten- und Gesundheitssport. Die drei Referentinnen haben sich abgewechselt und die Buchstaben samt Erklärung unter sich aufgeteilt.