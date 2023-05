Am 18. Juni soll die sechste Auflage des TCR-Firmen-Tenniscups stattfinden. Anmelden können sich interessierte Unternehmen ab sofort.

„Seid ihr bereit für das Tennis-Event des Jahres?“, ziert seit Beginn dieser Woche die Startseite der Homepage des TC Rockenhausen. Die Vereinsverantwortlichen spielen damit auf den Firmen-Tenniscup am 18. Juni an, der dann bereits zum sechsten Mal stattfinden wird. „Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen und Arbeitnehmer. Alle Tennisinteressierten sind willkommen, egal ob Fortgeschrittene oder Anfänger“, sagt Marvin Bruch, Vorstand des TC Rockenhausen. Ab sofort werden Anmeldungen unter www.tc-rockenhausen.de/ftc-2023 angenommen, jedoch können maximal 16 Teams am Cup teilnehmen – schnell sein lohnt sich also. Generell läuft die Anmeldefrist aber bis zum 13. Juni.

Buntes Rahmenprogramm

„Gespielt wird im Doppel, das macht es den weniger erfahrenen Spielern und Anfängern einfacher, mitzuspielen. Außerdem gibt es einen neuen Matchplan, um ausgewogenere Spiele zu gewährleisten“, führt Bruch weiter aus. Bei der vergangenen Auflage im Juni 2022 spielten 15 Teams um den Sieg. „Auch außerhalb des Tennisturniers wird für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt sein“, lockt Bruch auch Nicht-Tennisspielende an. Rund 150 Zuschauer fanden sich in der Vergangenheit auf der Anlage des TCR bei dem Turnier ein.