Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt aber. Nachdem das Coronavirus im vergangenen Jahr den Spielverderber gab, findet in wenigen Wochen der vierte Firmencup des Tennis-Clubs Rockenhausen (TCR) statt. Wer am 5. September im Doppel auf den Court will, muss nur eine Voraussetzung erfüllen.

Zur Einstimmung auf das Turnier werden zuvor wieder zwei kostenlose Trainingseinheiten angeboten. „Wir wollen an die Erfolge aus den Jahren 2017 bis 2019 anknüpfen und den Bekanntheitsgrad der Veranstaltung