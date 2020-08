Nachdem bei der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg ein Spieler einen positiven Coronavirus-Bescheid erhielt, ruht beim Bezirksligisten erst einmal der Betrieb. „Es wurden in der Mannschaft schon über die Hälfte der Spieler getestet, aber Ergebnisse haben wir noch nicht“, sagte SG-Teammanager Klaus Schneider am Montag gegenüber der RHEINPFALZ.

Die für Mittwochabend angesetzte Verbandspokal-Heimbegegnung der Finkenbacher gegen den Landesligisten TuS Steinbach 07 wurde inzwischen vom Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) abgesetzt. „Wir haben uns jetzt erst einmal in Quarantäne begeben, bis wir wissen, was die Ergebnisse sagen. Ich habe dem SWFV mitgeteilt, dass wir bis zum 30. August keinen Spielbetrieb haben“, so Schneider.