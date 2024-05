Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

TuS Finkenbach-Waldgrehweiler ist in der untersten Liga eine Klasse für sich und steigt mit einem großen Vorsprung in die B-Klasse auf. Am Montag kommt es aber zuerst zum Endspiel um den Kreispokal. Gegner SV Gundersweiler will das verlorene Finale vom Vorjahr vergessen machen.

„Für uns ist das natürlich eine Riesensache“, sagt der Finkenbacher Teamsprecher sowie Akteur Jens Werrmann und betont: „Dass eine Mannschaft aus der C-Klasse im Kreispokalendspiel