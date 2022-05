Im zweiten Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Alsenz sieht der Finanzhaushalt durch Bauplatzverkäufe weitaus besser aus als ursprünglich angenommen und schließt mit einem Plus von 480.400 Euro ab. Außerordentliche Tilgungen von Krediten sind dadurch in Höhe von 443.700 Euro möglich. Der Schuldenstand bei den Investitionskrediten verringert sich dadurch von rund 1.535.000 auf rund 1.074.240 Euro.

An Investitionen sind vorgesehen: Außengebietsentwässerungsgraben im Neubaugebiet Nordpfalzblick mit Baustraße 67.000 Euro, Bebauungsplan Mehrkosten 4000 Euro. Für eine Elektrotankstelle in der Gemeinde sind Ausgaben von 22.000 Euro vorgesehen, die mit einer Bundeszuwendung in Höhe von 80 Prozent (17.600 Euro) bezuschusst werden. Der Erwerb einer eigenen Geschwindigkeitsmessanlage kostet voraussichtlich 3000 Euro, die Anlegung eines Wiesengrabfeldes ist mit 11.200 Euro verplant. Ebenso muss die Kirchenmauer mit Kosten von rund 44.000 Euro saniert werden.

Im Außenbereich muss die Brücke über die Alsenz des Ohlbachtal-Radweges erneuert werden. Hierfür sind Planungskosten von 50.000 Euro eingestellt, die Baukosten werden auf 150.000 Euro geschätzt und müssen über den Feldwegehaushalt finanziert werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, nach weiteren Fördermöglichkeiten zu suchen.