In Sippersfeld wird es zum Beginn des kommenden Jahres keine Erhöhung der Grundsteuer B geben. So der einstimmige Beschluss des Ortsgemeinderates

Derzeit fordert die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises als Kommunalaufsichtsbehörde eine deutliche Anhebung der Regelsätze in Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten. Darauf verwies Abteilungsleiterin Eva Hofmann von der Kreisverwaltung. Sie machte aber auch deutlich, so die Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG), dass sich die finanzielle Situation von Sippersfeld gar nicht so dramatisch darstelle wie in anderen Ortsgemeinden. Deshalb sei eine jetzige Anhebung nicht zwingend, dürfe aber nicht aus den Augen verloren werden.

Sippersfeld erhebt derzeit einen Regelsatz von 365 Prozent und liegt damit auf der Höhe des Nivellierungssatzes des Landes. Einstimmig sprachen sich die Ratsmitglieder für eine erneute Beratung nach Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/23 aus.