Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SpVgg Gauersheim ist mit zwei Siegen perfekt in die A-Klasse Abstiegsrunde gestartet. Am Mittwoch (19 Uhr) kann die Mannschaft von Spielertrainer Niko Rusterholz die Erfolgsserie im Kreispokal-Halbfinale gegen den SV Otterberg fortführen. Parallel empfängt der TuS Göllheim den SV Katzweiler.

Schon am vergangenen Sonntag kam es zu dieser Begegnung in der Aufstiegsrunde. Und da ließen die favorisierten Göllheimer, die eine Woche zuvor das Top-Spiel in Alsenborn verloren, wenig anbrennen.