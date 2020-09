Am Samstag, 3. Oktober, findet um 17 Uhr das Abschlusskonzert des Kirchheimbolander Orgelsommers im Jubiläumsjahr der 275-jährigen Stumm-Orgel statt. Zu Gast in der Paulskirche ist Simon Reichert aus Neustadt/Weinstraße. Unter dem Titel „Vater unser im Himmelreich“ werden je zwei Titel von Böhm und Mendelssohn, darunter die gleichnamige Mendelssohn-Sonate Nr. 6, zu hören sein. Mendelssohn hat selbst gerne auf Stumm-Orgeln gespielt und seine Orgelwerke wurden auch auf solchen Orgeln uraufgeführt. Daneben erklingen ganz alte Stücke von Schlick, Goudimel, Isaak, Bruhns und anderen. Mit moderner Musik von Medek und Pärt will Reichert zeigen, dass auch neue Musik auf alten Orgeln gespielt werden können.

Simon Reichert wurde 1980 im westfälischen Gütersloh geboren. Seit 2009 ist er Stifts- und Bezirkskantor in Neustadt. Er ist Preisträger des „Grand Prix d’ECHO“ in Freiberg (Sachsen), der 2014 anlässlich des 300. Geburtstags der dortigen Silbermann-Orgel ausgetragen wurde. Der Eintritt ist frei.