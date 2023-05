Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 2018 gab es kein Kreisderby mehr in der Verbandsliga, gestern standen sich nun der etablierte TuS Rüssingen und der Aufsteiger TuS Steinbach gegenüber. Am Ende einer umkämpften, spielerisch aber dürftigen Begegnung, stand es gerechterweise 1:1 (0:0). In der Schlussphase und nach Spielschluss kochten die Emotionen noch einmal richtig hoch.

Rüssingens Trainer Ediz Sari mochte nach Spielschluss erst mal nicht zum sportlichen Verlauf Stellung nehmen, zeigte sich nach eigenen Angaben „geschockt über das Verhalten einiger