Anlässlich des langen Einkaufsabends am 16. Dezember heizten bei strammen Minusgraden erst die „New Shoes“ mit weihnachtlichen Klängen dem Publikum auf dem Römerplatz ein. Anschließend wurde der Platz von einem gut zehnminütigen bengalischen Feuerwerk in allen Farben illuminiert. Veranstalter Pro Kibo bot damit den Kirchheimbolandern einen weiteren Höhepunkt des diesjährigen „Weihnachtszaubers“. Gleichzeitig wurde das ausgefallene Feuerwerk am Residenzfest somit nachgeholt. Beim „Weihnachtszauber“ haben die Schlittschuhbahn und Buden bis zum 23. Dezember täglich noch geöffnet. Am Freitag geht der Markt dann mit einer Lasershow um 19.30 Uhr zu Ende.