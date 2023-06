Vor jeder Menge Besuchern wurde am Sonntag der neue Erweiterungsbau am Feuerwehrgerätehaus in Imsbach eingeweiht. „1700 Arbeitsstunden haben die Feuerwehrmänner und -frauen in Eigenleistung erbracht“, schilderte Wehrführer Kevin Wiley. Schon im Jahr 2020 hat die Feuerwehr Imsbach mit dem Bau begonnen, der laut Bürgermeister Rudolf Jacob rund 80.000 Euro gekostet hat. 55.000 davon habe die Verbandsgemeinde übernommen, 25.000 haben Feuerwehr und Förderverein gestemmt.

In der neuen Halle soll zukünftig ein Gerätewagen seinen Platz finden. „Das Feuerwehrfahrzeug ist bestellt und soll noch diesen Sommer kommen“, sagte Wiley. In dem 60 Quadratmeter großen Anbau befinden sich zudem Umkleiden und Schwerlastregale für die 24 aktiven sowie 26 Jugendfeuerwehrleute und Bambini. Vor dem offiziellen Teil wurde das Gebäude während eines Gottesdiensts gesegnet.