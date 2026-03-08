Zu einem wahren Volksfest wurde am Samstag die offizielle Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Steinbach. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten zahlreiche Feuerwehrleute aus der Region sowie viele Gäste mit ihren Familien die Gelegenheit, das moderne Gebäude zu besichtigen. Das Gerätehaus aus Holz besitzt in Rheinland-Pfalz Modellcharakter. „Mit dem modularen Baukastenprinzip wurde hier eine innovative Lösung entwickelt, die den Komfort für die Feuerwehrleute erhöht und gleichzeitig die Bauwende voranbringt“, betonte Klimaschutzstaatssekretär Erwin Manz bei der Einweihung.

Das rund 1,2 Millionen Euro teure Projekt wird vom Umweltministerium mit 150.000 Euro gefördert, weitere 130.000 Euro steuert das Land Rheinland-Pfalz bei. In den kommenden Monaten sollen in der Verbandsgemeinde Winnweiler zwei weitere Gerätehäuser entstehen. VG-Bürgermeister Rudolf Jacob hob hervor, dass der Neubau nicht nur technisch zukunftsweisend sei. Zugleich verbessere er die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt in der Feuerwehr und die Arbeit der Jugendfeuerwehr. Auch der Förderverein der Steinbacher Feuerwehr unterstützt das Projekt: Er steuert 15.000 Euro zum Neubau sowie weitere 7500 Euro für kleinere Anschaffungen der Ortswehr bei.