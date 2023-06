Am Donnerstag kam es um die Mittagszeit im Wald bei Oberwiesen zu einem Traktorbrand. Wie Matthias Groß von der Feuerwehr Kirchheimbolanden mitteilt, war das Fahrzeug beim Mulchen einer Wiese in einem Tälchen aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Alarmiert wurde die Feuerwehr vom Landwirt selbst. „Der Anruf ging um 12.15 Uhr ein. Die Wehren aus Oberwiesen, Kriegsfeld und Mörsfeld waren als Erste vor Ort. Weil wir aufgrund der Trockenheit von einer erhöhten Waldbrandgefahr ausgehen mussten, haben wir bei den umliegenden Wehren kräftig nachalarmiert. Sie hielten sich einsatzbereit, wurden aber zum Glück nicht gebraucht.“

Denn die Wiese, auf der der Bauer gemulcht habe, sei noch relativ feucht gewesen, deshalb habe der Brand sich nicht ausbreiten können. „Maximal 45 Minuten nach der Alarmierung war er gelöscht.“ Weil sich in der Umgebung des Brandortes aber Brunnen für die Trinkwassergewinnung befinden, wurde die Untere Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung einbezogen. Sie sorgte dafür, dass die obere Bodenschicht abgetragen wurde.