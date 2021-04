Auf einem landwirtschaftlichen Grundstück bei Ilbesheim kam es am Donnerstagabend zu einem Brand. Als die Feuerwehr kurz vor 22 Uhr alarmiert wurde, standen bereits rund 100 Heuballen in Flammen.

Das Grundstück, auf dem die Heuballen lagerten, liegt außerhalb des Ortes auf freiem Feld, etwa auf halber Strecke zwischen einem Windrad und dem Sportplatz. In rund 150 Metern Entfernung befindet sich eine Feldscheune, die von dem Feuer aber nicht betroffen war.

Wie Matthias Groß, Wehrleiter der Verbandsgemeinde, auf Nachfrage mitteilte, war direkt neben den brennenden Heuballen ein Lkw abgestellt, von dem das Feuer aber nicht ausgegangen war. Der Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig ausfindig gemacht werden und das Fahrzeug in Sicherheit bringen. Durch die Hitze kam es zu leichten Beschädigungen an dem Laster, vor allem an den Plastikteilen.

Zur Brandursache wird noch ermittelt

Die Feuerwehr musste zunächst eine Löschwasserversorgung über rund 250 Meter aufbauen. Anschließend wurden die Heuballen auseinandergezogen und gelöscht. Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet. Beteiligt waren die Ortwehren von Ilbesheim, Gauersheim und Stetten, die eine Ausrückgemeinschaft bilden, außerdem die Stützpunktfeuerwehr Kirchheimbolanden. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, ist die Brandursache derzeit noch unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.