Er soll eine Hilfestellung sein, eine kleine Broschüre mit Ratschlägen und wichtigen Telefonnummern: Die Kreisverwaltung hat einen Ratgeber für den Not- und Katastrophenfall erstellt, den nun die Feuerwehreinheiten an alle Haushalte im Donnersbergkreis verteilen. Die Broschüre gibt Informationen zum Verhalten bei Feuer, Unwetter, Hochwasser, Vergiftungen oder Stromausfall. Auch das Thema Vorsorge spielt eine Rolle im Ratgeber: Was sollte man für einen Notfall zu Hause vorrätig halten? Zudem sind wichtige Rufnummern aufgelistet. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Eberhard Fuhr sagt: „Diese Broschüre leistet einen wichtigen Beitrag zur Vorsorge. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger informieren, wollen ihnen Hilfestellungen geben. Wir alle hoffen, dass die in der Broschüre aufgelisteten Not- und Katastrophenfälle niemals eintreten. Und dennoch ist es wichtig zu wissen, wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten sollte.“

Laut Landrat Rainer Guth ist zwar „das Thema Gasmangellage aktuell ein Anlass, um einen solchen Ratgeber herauszugeben“ – der Flyer gehe aber „ganz bewusst darüber hinaus. Er soll eine wichtige Hilfestellung sein, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten sollte, die hoffentlich nie eintreten“. Zusätzlich bietet nun eine Internetseite unter www.katastrophenfall.donnersberg.de beispielsweise einen Überblick über die Anlaufstellen in allen Ortschaften für den Fall eines längeren Stromausfalls.