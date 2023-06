Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr ist am Montagmittag der Brand eines E-Autos in Obermoschel relativ glimpflich ausgegangen. Der Wagen hatte gegen 13.15 Uhr während der Fahrt in der Luitpoldstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu qualmen begonnen. Der Fahrer hielt daraufhin an und stieg aus. „Zufälligerweise ist ein Feuerwehr-Kollege hinzugekommen und hat die Rettungsleitstelle informiert“, teilte der Obermoscheler Wehrführer Carsten Greß auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Beim Eintreffen der Stützpunktwehr habe das E-Auto dann bereits in Vollbrand gestanden. „Die Flammen hatten sogar zum Teil schon auf die benachbarten Hecken übergegriffen“, so Greß, der auch als Einsatzleiter fungierte. Binnen weniger Minuten sei es den Wehrleuten aber gelungen, den Brand zu löschen. Dennoch ist die Kunststoff-Karosserie des Elektromobils komplett abgebrannt – übrig blieb in erster Linie nur das Metallgerüst. Verletzt wurde aber niemand.

Unterstützung aus Rockenhausen und Alzey

Da bei dem Brand auch Batteriesäure ausgetreten war, hat der Gefahrstoffzug aus Rockenhausen vorsorglich Messungen im Kanal durchgeführt. Besonders dankten die Donnersberger Einsatzkräfte ihren Feuerwehr-Kollegen aus Alzey, die für den Abtransport des Fahrzeugwracks ihren sogenannten AB-Hochvolt zur Verfügung stellten.

Dabei handelt es sich um einen eigens für die Bergung von E-Fahrzeugen konzipierten Container, da bei deren Akkus nach Unfällen oder Bränden ein erhebliches Risiko der Selbstentzündung besteht. Der Behälter kann mit Wasser befüllt und das komplette Auto darin gekühlt werden. „Dennoch hat man gesehen, dass die Batterie auch Stunden später noch reagiert hat“, betonte Greß die besondere Herausforderung, vor der die Elektromobilität die Feuerwehren zunehmend stellt. Die am Montag haben die Einsatzkräfte jedenfalls im Verbund mit Bravour gelöst.