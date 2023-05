Am frühen Samstagnachmittag brannte in Lohnsfeld ein Gartenhaus. Ausgelöst worden war das Feuer, als ein Nachbar in seinem Garten Unkraut abflammte, wie die Polizei berichtet. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletzte sich der Mann leicht. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand hingegen schnell löschen. Dennoch muss der Verursacher laut Polizei nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.