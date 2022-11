Die Feuerwehr musste am frühen Samstagabend eingreifen, weil bei einem Verkehrsunfall in Obermoschel Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Kurz nach 18 Uhr hatte ein 68-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis an der Kreuzung Windenstraße/Richard-Müller-Straße laut Polizei die Vorfahrt missachtet, weshalb sein Fahrzeug mit dem eines 23-Jährigen kollidierte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt. Es entstand laut ein Schaden von 5000 Euro. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.