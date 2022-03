Gegen 12.30 Uhr am Montag kam es zu einem Feuerwehreinsatz mit Martinshorn in der Kirchheimbolander Innenstadt. Die Sirene trieb zwar etliche Anwohner, Kunden von Geschäften und Passanten auf die Straße, letztlich handelte es sich aber um einen Einsatz der harmloseren Sorte: In der öffentlichen Toilette in der Holzgasse brannte ein Papierspender. Die sieben Feuerwehrleute, die vorsichtshalber mit zwei Fahrzeugen vor Ort waren, hatten den Brand in kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht, Schaden entstand nach Aussage der Feuerwehr nur am Papierspender selbst. Die Polizei ermittelt derzeit noch, ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat.