Am Montagabend gegen 21.20 Uhr kam es zu einem Brand in der Kupferbergstraße. In einem Wohnhaus wurde ein Rauchentwicklung gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Feuerwehr die Lage schnell im Griff. Es wird vermutet, dass die Rauchentwicklung durch einen technischen Defekt entstanden ist. Verletzt wurde niemand. Zu einem Gebäudeschaden kam es auch nicht.