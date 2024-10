Feuerwehreinheiten aus dem gesamten Donnersbergkreis sind aktuell bei einem Großbrand in St. Alban in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land im Einsatz. Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens, auf dem sich auch eine Biogasanlage befindet, ist am Vormittag ein großer Schuppen in Brand geraten. Wie der Einsatzleiter, Wehrleiter Timo Blümmert, mitteilt, wurden bei dem Feuer auch landwirtschaftliche Fahrzeuge beschädigt. Der Feuerwehr gelang es, das Übergreifen der Flammen auf die Biogasanlage zu verhindern. Der Einsatz dauert noch an.